Kais Saied en tournée à pied au centre-ville de Tunis, à Radès et à Mégrine

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est déplacé, dimanche après-midi, à l’avenue Habib Bourguiba, au centre-ville de Tunis, avant de se rendre à la ville de Rades (Ben Arous) passant par Mégrine.

Le chef de l’Etat a échangé avec les citoyens à propos de leurs préoccupations, et constaté les déchets qui s’entassent de part et d’autre et l’état de délabrement de nombre de bâtiments, épinglant l’impact négatif que cette situation pourrait avoir sur la santé humaine et l’environnement.

Le président de la République a critiqué, lors d’une visite à une grande surface, les prix affichés des produits alimentaires, soulignant la nécessité de mieux contrôler les prix pour décourager les spéculateurs.

Constatant l’état de délabrement de certains biens confisqués qu’il a inspectés dans cette région de la banlieue sud de Tunis, Il a fustigé une tentative malsaine de récupération de ces biens par leurs propriétaires.

Le président de la République a aussi critiqué l’accumulation d’ordures et d’immondices dans les rues de Megrine, relevant que la Tunisie mérite un meilleur entretien pour retrouver sa verdure.

En visite à la place où a été assassiné le leader syndicaliste Farhat Hached à Mégrine, le chef de l’Etat a indiqué que « ce lieu aurait dû être mieux entretenu et conservé », soulignant l’importance pour les forces nationales d’adhérer à la bataille de salut national.

