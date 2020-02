Kaïs Saïed se rend aux locaux de l’unité spéciale de la Garde nationale, à Bir Bouregba.

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est rendu, mercredi, dans les locaux de l’unité spéciale de la Garde nationale, à Bir Bouregba.

Il a salué la réussite de l’opération anticipative menée, mardi soir, par les agents de l’unité en question, en coordination avec les membres de l’Armée nationale, sur les hauteurs de Kasserine.

Deux terroristes ont été tués lors de cette opération sécuritaire qui a, également, permis la saisie de deux fusils de type Kalachnikov, grenades à main et munitions.

Après avoir rendu hommage aux représentants des différentes brigades que compte cette unité, Saïed a mis en avant l’invulnérabilité de l’Etat, soulignant que sa continuité sera assurée indépendamment des gouvernements.

“Nous irons de l’avant et mettrons tout en œuvre pour éradiquer le terrorisme et garantir la sécurité des Tunisiens”, a-t-il soutenu.

La visite du chef de l’Etat a permis de s’enquérir de la promptitude des différentes brigades de cette unité spécialisée dans la lutte antiterroriste et de prendre connaissance de leurs conditions de travail et de formation, indique la Présidence de la République.

Le chef de l’Etat a écouté un exposé de la mission de chaque brigade relevant de cette unité spéciale. Il a, à cette occasion, annoté le livre d’or de cette unité.

Il s’est, auparavant, rendu aux locaux du ministère de la Défense et rendu hommage aux unités militaires, notamment le contingent des forces spéciales qui sont parvenues, mardi soir, à abattre deux éléments terroristes lors d’une opération menée en coordination avec l’Unité spéciale de la Garde nationale.