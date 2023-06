Kais Saied s’entretient avec le Team Européen, Italie en tête

Le président de la République Kais Saied a reçu dimanche au Palais de Carthage, La présidente du conseil des ministres Italien Giorgia Meloni, la présidente de la commission européenne Ursula Van Der Leyen et le premier ministre néerlandais Marc Rutte.

La rencontre s’est déroulée en présence de membres du gouvernement et de représentants de l’Union européenne.

Il s’agit de la deuxième visite qu’effectue la présidente du conseil italien à Tunis en moins d’une semaine.

Le 6 juin, Georgia Meloni s’était rendue à Tunis où elle a été reçue par le président Kais Saied et la cheffe du gouvernement Najla Bouden.

L’Italie s’emploie à exhorter l’Union européenne et les bailleurs de fonds à soutenir la Tunisie, face à l’aggravation de la crise de la migration irrégulière en direction de la rive nord de la Méditerranée.

