Kais Saied s’entretient avec le ministre égyptien des Affaires étrangères

Le président de la République Kais Saied s’est entretenu, mardi, au palais de Carthage, avec le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Choukri, qui était porteur d’un message du président de l’Egypte, Abdel Fattah al-Sisi au président de la République.

L’entretien a été l’occasion pour le président de la République de rendre un nouvel hommage à l’élan de solidarité dont a fait preuve l’Egypte, direction et peuple, à l’endroit de la Tunisie dans sa lutte contre l’épidémie Covid-19, consacrant ainsi le partage des valeurs communes de fraternité, de solidarité et d’entraide, souligne un communiqué de la présidence de la République.

Le chef de l’Etat a affirmé la ferme volonté de renforcer davantage les relations de coordination et de coopération entre les deux pays, estimant « qu’il en est de même pour la sécurité et la stabilité de l’Egypte et de la Tunisie ».

Cité dans le communiqué, le chef de la diplomatie égyptienne a, pour sa part, transmis au chef de l’Etat « les sentiments de considération et de respect du président al-Sisi et son soutien absolu aux mesures historiques qu’il a prises pour réaliser la volonté du peuple, garantir la stabilité de la Tunisie et préserver ses intérêts ».

« L’Egypte est confiante en la clairvoyance du président de la République et sa capacité de conduire ce processus constitutionnel acceptable à pas sûrs et souhaite à la Tunisie et à son peuple un avenir meilleur », a indiqué le ministre égyptien des Affaires étrangères.

Selon une séquence vidéo publiée sur la page officielle de la présidence de la République, le chef de la diplomatie égyptienne a déclaré à l’issue de l’entretien que « l’Egypte et la Tunisie œuvrent ensemble à établir la stabilité non seulement dans les deux pays, mais dans tous les pays de la région pour garantir paix et sécurité aux peuples de la région et du monde entier ».