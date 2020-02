Kais Saied s’entretient avec le président de la commission des Forces armées de la Chambre des représentants des Etats-Unis

Le président de la République Kais Saied s’est entretenu, lundi, au palais de Carthage avec le président de la commission des Forces armées de la Chambre des représentants des Etats-Unis, Adam Smith.

Cité dans un communiqué publié, lundi, par la présidence de la République, le Représentant américain a salué l’expérience tunisienne et le rôle que joue le peuple tunisien dans le processus de construction démocratique.

Il a également fait part de la disposition de son pays à soutenir la démocratie naissante en Tunisie dans tous les domaines notamment de l’économie, de la défense et de la sécurité.

Pour sa part, le chef de l’Etat a souligné les excellentes relations entre la Tunisie et les Etats-Unis qui remontent à la période pré-indépendance jusqu’à aujourd’hui, exprimant ses remerciements aux membres du Congrès américain pour avoir applaudi le peuple tunisien au lendemain de la révolution du 14 janvier.

Abordant la situation en Libye, Saied a souligné la position de la Tunisie tendant à trouver une solution inter-libyenne loin de toute ingérence étrangère, appelant les Etats-Unis à appuyer ce processus visant à trouver une solution politique et pacifique qui respecte la légitimité internationale et mettrait un terme à l’effusion de sang des Libyens.