Kais Saied : Tolérance zéro pour les dilapidateurs de l’argent public

Le président de la République, Kais Saied a déclaré, vendredi, qu’il « n’y aura pas de tolérance envers ceux qui gaspillent l’argent public ou ceux qui retardent la réalisation des projets et empêchent les jeunes sans emploi à se mettre à leur compte ».

Saied s’exprimait lors d’un entretien , vendredi, au palais de Carthage, avec le chef du gouvernement, Ahmed Hachani qui lui a remis le rapport annuel relatif au contrôle des dépenses publiques pour l’année 2022.

Il a, dans ce contexte, appelé à contrôler davantage les dépenses publiques et à appliquer la loi en cas de défaillance ou de mauvaise gestion de l’argent public, indique un communiqué publié par la présidence de la République.

D’autre part, il a mis l’accent sur l’impératif d’exécuter les projets dans les délais impartis, ajoutant que tout retard dans leur réalisation entraîne un gaspillage de l’argent public.

Cette rencontre a, par ailleurs, été l’occasion de discuter des projets de sociétés citoyennes proposés par nombre de citoyens dans plusieurs régions du pays et les obstacles auxquels ils font face pour réaliser ces projets.

