Kaïs Saïed visite l’Avenue Habib Bourguiba et se rend à pied à Jebel Jelloud

Le président de la République Kaïs Saïed s’est rendu mercredi soir à l’Avenue Habib Bourguiba dans la capitale avant de se diriger à pied, vers Jebel Jelloud, en banlieue sud, où il a inspecté la station de train et l’état de la voie ferrée.

Kaïs Saïed, s’est arrêté devant la fontaine qui entoure la grande horloge de Tunis sur l’Avenue Habib Bourguiba, faisant observer que malgré les fonds alloués aux collectvités locales pour les travaux de maintenance, les interventions dans ce sens ont été en deça des attentes durant des années.

Il a cité en exemple la municipalité du Bardo, soulignant que le plan d’urbanisme architectural élaboré est loin de réfléter l’histoire de la ville.

Dans la banlieue de Jebel Jelloud, Kaïs Saïed a critiqué l’état dégradé des stations de train et de la voie ferrée et l’absence des travaux d’entretien.

Les voitures de train ne tiennent plus en place faute de maintenance des voies ferrées, a-t-il regretté.

Evoquant la scène politique, le président Saïed a critiqué la nature des alliances créées aujourd’hui entre des opposants farouches et les partis au pouvoir durant les dernières années, en allusion à un certain nombre d’activistes politiques qui observent une grève de la faim en solidarité avec les personnes arrêtées dans l’affaire dite de complot contre la sûreté de l’Etat.

