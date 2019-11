Kais Saied visite les gouvernorats de Siliana et du Kef, prend connaissance des conditions d’enseignement dans un certain nombre d’établissements d’enseignement et d’universités

Le président de la République, Kais Said, s’est rendu mercredi à l’école secondaire du Krib (gouvernorat de Siliana), où il a pris connaissance des conditions d’enseignement et d’hébergement.

Le président de la République, qui a effectué une visite dans ce gouvernorat puis dans le gouvernorat voisin du Kef, a souligné la nécessité d’œuvrer à l’amélioration des conditions d’enseignement afin que les étudiants puissent persévérer et réussir leurs études, indique un communiqué de la présidence de la république.

Le chef de l’Etat a visité lors de son déplacement dans le gouvernorat du Kef l’école supérieure d’agriculture de la région et s’est entretenu avec son directeur et son personnel enseignant. Il a souligné la nécessité d’une réforme radicale du système éducatif afin d’éviter toutes ces lacunes.

Kais Saied a tenu au siège du gouvernorat du Kef une séance de travail avec les cadres de la région portant sur les divers problèmes rencontrés par les citoyens, liés notamment à l’emploi et à la santé.

Il a également écouté une délégation de jeunes de la région, les appelant à s’atteler à élaborer leurs visions et leurs propositions et soulignant la volonté de la présidence de suivre ces questions et de trouver les solutions législatives à ces dossiers.

Le président de la république a déclaré auparavant au correspondant de l’agence TAP au Kef que le développement des zones de l’intérieur, y compris la région du Kef, nécessite l’adoption d’une “nouvelle législation répondant aux préoccupations des citoyens”, regrettant qu’une “législation incomplète” constitue “un obstacle à la recherche de solutions à ces revendications du développement, notamment en termes de longueur des procédures, de complexité et de parties impliquées”.