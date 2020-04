Kalâat el-Andalous: Des cadavres de veaux d’origine hongroise jetés par un bateau d’exportation

Les cadavres de bovins trouvés sur les plages de Kalâat el-Andalous à l’Ariana, seraient ceux de veaux d’origine hongroise jetés à la mer par un bateau d’exportation, a indiqué, mardi, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche.En effet, suite à la publication sur les réseaux sociaux de photos de ces cadavres, le ministère a dépêché une équipe de vétérinaires et de représentants de l’arrondissement de la production animale et de celui de la pêche et de l’aquaculture, sur les lieux, le lundi 13 avril 2020.Cette équipe a examiné 4 cadavres de veaux destinés à l’engraissement qui étaient à un stade avancé de décomposition. Selon les numéros d’identification, ces veaux proviennent de Hongrie et auraient été jetés à la mer par un bateau d’exportation.Vu l’état de décomposition de ces cadavres, l’équipe du ministère n’a pas pu prendre les prélèvements nécessaires pour effectuer des analyses afin de connaître les raisons derrière la mort de ces animaux.Ces cadavres ont ainsi été enterrés selon les procédures en vigueur, tout en prenant les précautions sanitaires nécessaires. Une correspondance à été adressée aux services vétérinaires hongrois pour comprendre les dessous de l’incident.