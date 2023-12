Kamala Harris pousse à une position « plus sévère » à l’égard d’Israël

La vice-présidente américaine Kamala Harris a exhorté le président Joe Biden et l’administration à adopter une position publique plus sympathique à l’égard de Gaza et des Palestiniens déchirés par la guerre et à se montrer plus sévère à l’égard d’Israël, a rapporté Politico jeudi.

Ce rapport intervient la semaine même où Joe Biden a déclaré qu’Israël commençait à « perdre ce soutien » pour éradiquer le Hamas de Gaza, et le lendemain du jour où les États-Unis auraient retardé la livraison de plus de 20 000 fusils M16 à Israël.

En outre, M. Harris pousse les Etats-Unis à être « plus énergiques dans la recherche d’une paix à long terme et d’une solution à deux Etats », selon Politico.

Les tentatives de Harris pour repositionner Biden et l’administration sur Israël confirment ce que le général Blaine Holt, retraité de l’armée de l’air, a déclaré à Newsmax, à savoir que les constantes volte-face et la nature schizophrénique de la position de la Maison-Blanche sur Israël « détériorent les relations avec un allié clé ».

- Publicité-