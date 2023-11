Kamel Déguiche souligne la nécessité de développer les programmes de formation aux Instituts de sport

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Kamel Déguiche a appelé à une réflexion sur le développement des programmes éducatifs dans les instituts supérieurs de sport et d’éducation physique pour les adapter aux exigences du marché de l’emploi et réduire le chômage dans ce domaine, ajoutant que le nombre des chômeurs dans ce secteur dépassent les 12 000 malgré la disponibilité des opportunités de travail.

Le ministre a ajouté, dans une déclaration à l’agence TAP, à l’occasion de l’ouverture à Hammamet Sud, des journées d’études sur « La réalité du marché de l’emploi et la formation académique dans le domaine sportif », que 500 postes d’emploi destinés aux diplômés des instituts supérieurs de sport et d’éducation physique seront à pourvoir au cours de l’année 2024 , ce qui constitue, a-t-il dit, un pas important, en raison des conditions économiques difficiles que traverse le pays.

Il a indiqué que le secteur public ne peut pas accueillir tous les chômeurs, soulignant la nécessité de profiter des opportunités offertes sur le marché de l’emploi d’autant plus que d’autres ministères offrent des emplois aux diplômés des instituts supérieurs de sport et d’éducation physique.

Pour sa part, le directeur général de l’Observatoire national du sport, Moncef Chalghaf, a souligné le souci de l’autorité de tutelle d’encourager l’initiative privée et de l’entrepreneuriat et d’aider à l’insertion des jeunes dans plusieurs domaines, ajoutant que la situation actuelle exige une approche scientifique précise pour diagnostiquer la réalité du marché du travail, citant à ce propos le travail accompli par l’Observatoire National du Sport qui a créé deux classifications de professions comme base de données.

Il a souligné l’importance de la mise en place de nouvelles politiques d’emploi prospectives qui adapteront les ressources humaines aux besoins en compétences et aux exigences du marché de l’emploi national et international dans le domaine du sport, mettant l’accent sur la nécessité d’élaborer des programmes de formation académique et professionnelle dans le domaine sportif qui contribueront au bon emploi des diplômés des instituts supérieurs de sport et d’éducation physique..

Plusieurs recommandations seront issues de ces journées d’études, organisées en partenariat avec l’Observatoire national du sport et la Direction générale de l’éducation physique, des sports, de la formation et de la recherche, pour constituer une feuille de route servant à instaurer de nouvelles politiques de gestion des ressources humaines et un début de la réforme du système de formation.

Le programme de cet événement de trois jours comprend des interventions scientifiques assurées par un groupe d’experts, axées notamment sur « le diagnostic de la réalité du marché du travail à travers les études de l’Observatoire national du sport », « les perspectives de soutien à l’investissement, à l’inclusion économique et à l’entrepreneuriat », « la réalité de l’investissement dans le domaine sportif » et « la formation académique et les perspectives d’avenir ».