Kamel Eltaief arrêté chez lui

Des informations circulaient, ce samedi 11 février 2023, sur une arrestation de l’homme d’affaire Kamel Eltaief. Contacté par nos soins, l’avocat Nizar Ayed a confirmé l’arrestation, ce matin dans sa résidence à la banlieue nord de Tunis, et dont il ignorait toujours les motifs. L’avocat a aussi indiqué, que les forces de l’ordre ont aussi fait perquisition dans le domicile d’Eltaief.

Par ailleurs, et peut-être dans une autre affaire, l’avocat de Khayem Turki, Me Béchir Essid, a annoncé ce samedi aussi l’arrestation de « l’activiste politique » comme l’appelle son avocat. Me Essid affirme, dans un Post fb, qu’il n’arrivait pas à connaitre ple motif de l’arrestation de son client.