Kamour: Organisation d’un concours pour le recrutement de 30 cadres au sein de l’ETAP

Des dizaines de candidats participent ce dimanche à un concours pour le recrutement de 30 cadres au sein de l’Entreprise tunisienne des activités pétrolières (ETAP) organisé à l’institut supérieur des études technologiques de Tataouine. Ce concours est organisé en application de l’un des clauses de l’accord d’El Kamour signé le 08 novembre dernier entre une délégation de la régional et la partie gouvernementale. L’ETAP avait annoncé l’organisation de ce concours depuis le 18 mai dernier et l’examen des recours le 05 novembre courant. La proclamation des résultats est prévue dans les délais convenus. Près de 430 candidats ont déposé leur dossier de candidature dont 257 ont été rejetés à cause d’absence des conditions requises. Ce concours représente un des engagements des sociétés pétrolières, qui opèrent dans le Sahara, pour le recrutement de plus de 270 cadres et techniciens supérieurs.

