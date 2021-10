Karim Jamoussi au Top Résa

L’Ambassade de Tunisie en France a pris part à la 43ème édition du Salon du tourisme « IFTM Top Résa », qui se tient à Paris du 5 au 8 octobre 2021, avec la participation de 34000 professionnels du secteur, couvrant plus de 200 destinations.

A cette occasion, Mohamed Karim Jamoussi, Ambassadeur de Tunisie en France a eu des échanges avec les représentants des structures tunisiennes (ONTT, Tunisair, CTN) et des établissements tunisiens de tourisme et de voyages sur les perspectives et moyens de développer davantage le tourisme tunisien après l’amélioration de la situation sanitaire en Tunisie.

Le Stand de la Tunisie, qui a connu l’afflux d’un grand nombre de visiteurs du monde des affaires, a reçu la visite de M. Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’État auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, en charge du Tourisme, des Français à l’étranger et de la Francophonie.

Ce Salon constitue un événement annuel pour les Tours Opérateurs, agences de voyages, établissements touristiques et professionnels du tourisme et des voyages pour créer de nouveaux partenariats capables de donner une grande impulsion au secteur du tourisme.