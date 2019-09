Karim Kammoun reprend la mythique “Carthage Tour” de feu Mongi Loukil

Karim Kammoun, déjà propriétaire de l’agence «Voyages 2000» et l’un des leaders tunisiens sur le marché touristique russe, vient de reprendre la mythique «Carthage tour» de feu Mongi Loukil. C’est ce que rapporte notre confrère «Destinationtunisie». La même source, précise que les tractations pour cette reprise, où le repreneur reste très discret sur le montant, avaient débuté du vivant de Mongi Loukil et s’étaient poursuivies avec ses enfants. «Cette reprise s’inscrit dans le cadre d’une démarche de consolidation engagée par Karim Kamoun et l’élargissement de ses activités notamment dans la billetterie aérienne, segment sur lequel Carthage Tours compte parmi les leaders sur le marché tunisien, mais également en matière de tourisme local et d’outgoin », ajoute encore la source.