Karim Skik vend « Founa » au « Magasin Général »

« Je peux maintenant vous annoncer que les chapitres « Founa » et Nexus sont officiellement clos pour moi. Je viens de céder mes dernières actions à MG (Magasin Général) qui en devient propriétaire à 100% », dit ainsi Karim Skik sur sa page des réseaux sociaux. La plateforme de vente en ligne, change ainsi de main, autant que la société de conseil et d’intégration des SI, seront entre les mains de Karim Aloui qui « a pris la relève de la gestion de Founa et de Nexus » a précisé encore Skik, qui continue cependant de gérer, en tant que consultant, le projet de développement de la nouvelle plateforme Founa réalisée sur SAP par notre équipe interne de Nexus et ce, jusqu’à sa mise en place.

