Kasserine : 116 infractions économiques relevées en juillet

Les services du contrôle économique à Kasserine ont relevé 116 infractions économiques au cours du mois de juillet 2021 à l’issue de 1322 visites d’inspection dans les différents commerces de la région.

Les infractions enregistrées touchent essentiellement les secteurs des légumes et fruits, les cigarettes, les activités de boulangeries, et les circuits de distribution de l’huile végétale subventionnée.

Elles concernent notamment, la hausse des prix (77 infractions ), non affichage des prix (18 ), refus de vente (10), non -respect des règles d’hygiène ( 6 ) et absence de facture (5 ), a fait savoir, la directrice régionale du Commerce à Kasserine, Samia Briki.

Les équipes de contrôle ont relevé des infractions dans le secteur des fruits et légumes (63 ), les denrées alimentaires (30 ) et le secteur des volailles (2 ).