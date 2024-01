Kasserine : 369 infractions économiques relevées au cours du mois de décembre dernier

Les brigades de contrôle économique relevant de la direction régionale du commerce à Kasserine, ont relevé plus de 369 infractions économiques au cours du mois de décembre dernier, et ce, à l’issue de 2250 visites de terrain dans les espaces de commerce de la région.

Dans une déclaration, mardi à l’Agence TAP, la directrice régionale du commerce à Bizerte, Samia Briki a indiqué que ces infractions ont concerné différentes filières de produits alimentaires, légumes et pâtisseries, notant que les irrégularités étaient relatives à la majoration des prix, l’absence de factures et à des pratiques spéculatives.

A l’issue de ces descentes, les équipes de contrôle ont procédé à la saisie de plusieurs tonnes de produits alimentaires pour les réinjecter dans les circuits de distribution.

