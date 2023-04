Kasserine : 388 infractions économiques relevées depuis le debut du mois de Ramadan

Les brigades de contrôle économique dans le gouvernorat de Kasserine ont relevé 388 infractions économiques depuis le début du mois de Ramadan, et ce, à l’issue de 3705 visites d’inspection effectuées dans les commerces, les circuits de distribution, les espaces de stockage les marchés de la région ainsi que sur les routes.

Les infractions enregistrées sont liées notamment à la hausse des prix, le non affichage des prix, la spéculation et l’utilisation d’instruments de pesage non-conformes, a indiqué à l’Agence TAP la directrice régionale du commerce à Kasserine, Samia Briki.

Selon la même source, les visites de contrôle ont débouché sur la saisie de plusieurs tonnes de produits alimentaires différents, sitôt réinjectées dans les circuits de distribution légaux.

