Kasserine : 55 mille nouveaux inscrits au registre des électeurs

Le nombre de nouveaux inscrits au registre des électeurs dans le gouvernorat de Kasserine a atteint 55 mille, jusqu’à aujourd’hui mardi, en plus de 9941 opérations d’actualisation.

“Ces résultats sont satisfaisants puisqu’ils constituent 99% des objectifs fixés portant réalisation de 52800 opérations d’inscription durant la première période de la campagne d’incitation et de sensibilisation à l’inscription au registre des électeurs (10 avril-22 mai), a souligné, à l’agence TAP, Adel Gassoumi, coordinateur de l’IRIE de Kasserine.

“Les jeunes représentent la catégorie qui a connu le plus large nombre des inscriptions, suivie des femmes rurales et des ouvriers des usines”, a-t-il ajouté.

“Durant la période restante (18 jours) de cette campagne qui se poursuit jusqu’au 15 juin prochain, les efforts seront doublés pour faire inscrire plus de citoyens au registre des électeurs en prévision des élections législatives et présidentielle de 2019”, a-t-il souligné.

A cet effet, d’autres visites seront effectuées aux cafés, aux repas d’Iftar, aux manifestations culturelles et aux marchés hebdomadaires pour sensibiliser les citoyens, a indiqué la même source, rappelant que 60 agents ont été mobilisés par l’IRIE de Kasserine pour réussir l’opération d’inscription.