Kasserine : Avancement de 40% du projet de construction de l’hôpital régional de Thala

Le projet de construction de l’hôpital régional de Thala (catégorie B) à Kasserine a atteint un taux d’avancement de 40%.

Selon le directeur régional de la santé, Abdelghani Chaâbani, ce projet est réalisé dans le cadre d’une convention cadre conclue, en 2012, entre la Banque Islamique de Développement et et le Ministère de la Santé, moyennant une enveloppe estimée à 53 millions de dinars.

Il a indiqué, à l’Agence TAP, que le chantier, lancé en janvier 2021, devra être achevé en fin d’année 2023, ajoutant que les travaux vont bon train.

Ce projet s’étend sur une superficie de 4 ha et comprend 105 lits, un laboratoire, un service des urgences et des services IRM, de chirurgie générale, gynécologie-obstétrique, médecine interne, pédiatrie, réanimation en plus des blocs opératoires, outre un cabinet de consultations externes, une morgue et des espaces techniques et administratifs.

Les travaux avaient été bloqués en l’absence de financements supplémentaires estimés à 12 millions de dinars.

Pour l’hôpital régional de Sbiba (catégorie B) financé par la Banque Saoudienne de Développement à hauteur de 53 millions de dinars, le responsable a expliqué qu’un appel d’offres a été lancé, récemment, ajoutant que la capacité de l’hôpital s’élève à 105 lits.

Les travaux d’une durée de 2 ans devront démarrer, fin d’année 2023, a -t-il ajouté.

