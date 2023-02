Kasserine : Avancement des travaux de construction d’un entrepôt municipal

Les travaux de construction d’un entrepôt municipal et d’un nouveau siège de la municipalité à Machrek Ech-chams de Sbeitla (gouvernorat de Kasserine), avancent à un rythme soutenu.

Najem Salhi, maire de la ville, a indiqué que ces deux projets s’inscrivent dans le cadre du programme de financement des collectivités locales et sont financés par la caisse des prêts.

La construction d’un entrepôt municipal et d’un nouveau siège municipal coûte, respectivement, 396 mille dinars et 989 mille dinars.

Dans unr déclaration à l’Agence TAP, Salhi a expliqué que les travaux qui devaient être achevés, en 2020, ont pris du retard en raison de difficultés administratives et foncières.

Il a mis l’accent sur l’importance des deux projets permettant d’assurer des services administratifs de qualité et de sauvegarder le matériel et les équipements municipaux d’une valeur de 2 millions de dinars.

La zone municipale de Machrek Ech-chams verra, bientôt, la construction d’un complexe de l’enfance en partenariat avec le ministère de la femme ainsi qu’un espace dédié au commerce et à l’artisanat, a ajouté la même source.

