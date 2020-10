Kasserine-covid19 : Démarrage des travaux d’installation d’un l’hôpital de campagne

Les travaux d’installation d’un l’hôpital de campagne au complexe sportif de Kasserine ont démarré lundi.

- Publicité-

Cette initiative a été prise à titre préventive en vue de faire diminuer la pression sur les hôpitaux de la région face à la hausse du nombre des contaminés par le coronavirus dans le gouvernorat de Kasserine.

L’hôpital sera doté de 30 lits équipés de matériels d’oxygène et de réanimation nécessaires pour la prise en charge des patients covid19.

Le coût de ce projet a atteint 300 mille dinars financé par le conseil régional du gouvernorat, a précisé à l’Agence TAP le secrétaire général du gouvernorat Touhami Mahmoudi, estimant que l’hôpital entrera en service d’ici début novembre.

Le gouvernorat de Kasserine a enregistré, lundi, quatre décès et 53 nouveaux cas de contamination au covid-19, portant à 38 le nombre de décès et à 734 celui des personnes contaminées depuis la propagation de l’épidémie, selon le dernier bilan publié par la direction régionale de la santé à Kasserine.

Les nouveaux cas de contamination ont été découverts à Kasserine-Nord (20 cas), Ezzouhour (3 cas), Sbeïtla (3 cas), Sbiba (6 cas), Foussana (8 cas), Feriana (3 cas), Thala (6 cas) et Majel Bel Abbes (4 cas).

Par ailleurs, le commissariat régional de l’éducation à Kasserine avait indiqué, dimanche dans un communiqué, que 6 contaminations au coronavirus ont été recensées auprès des élèves et enseignants à Sbeïtla, Kasserine, Foussana et Thala.