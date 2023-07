Kasserine : Création d’une société communautaire de transport agricole

Une cinquième société communautaire spécialisée dans le transport agricole sera créée, début août 2023, à Sbeitla, dans le gouvernorat de Kasserine.

Hatem Riahi, délégué de Sbeitla, a indiqué à l’Agence TAP, que ce projet regroupe 50 jeunes issus de 14 délégations localités à Sbeitla et vise à assurer un transport qui répond aux normes de sécurité au profit des ouvriers et ouvrières agricoles de la région.

Des accords seront conclus pour que le transport des travailleurs et travailleuses agricoles s’effectue en minibus dans de bonnes conditions de sécurité.

Pour rappel, trois sociétés communautaires agricoles ont été créées dans la région moyennant une enveloppe de 1 million de dinars, outre une société exerçant dans le domaine de recyclage des déchets.

Une nouvelle société communautaire de valorisation de figuiers de barbarie verra le jour à Thala, moyennant un financement du ministère de la famille (200 mille dinars).

- Publicité-