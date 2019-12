Kasserine: deux ans de prison pour le suspect impliqué dans la mort du photographe de presse Abdelrazzak Zorgui

La chambre pénale du tribunal de première instance de Kasserine a condamné à deux ans de prison le jeune homme soupçonné d’implication dans l’affaire du décès du photographe de presse Abdelrazzak Zorgui, décédé à l’hôpital régional le 24 décembre 2018 des suites de graves brûlures après s’être immolé par le feu en signe de désespoir de ses conditions sociales et familiales difficiles, a annoncé mardi l’avocat de l’accusé, Amer Chaabani.

Il a déclaré qu’il interjetterait appel de la sentence mercredi, qualifiant ce verdict de “lourd’ pour son client, en particulier “après un certain nombre de preuves concluantes et évidentes de son innocence dans l’acte criminel qui lui a été attribué”.

La famille de feu Abderazzak Zorgui avait lancé une série de mouvements de protestation après sa mort, au cours desquels elle a exigé de révéler les circonstances de la mort de son fils et demandé aux autorités concernées du ministère de l’Intérieur de fournir au parquet de la région les enregistrements des caméras de surveillance installées dans la ville de Kasserine, afin de connaître les causes de la mort qu’elle estime “toujours mystérieuses à ce jour”.