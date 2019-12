Kasserine : Intérêt saoudien pour des projets agricoles et touristiques

L’homme d’affaires saoudien Cheikh Saoud Al Taleb, en visite, samedi, à Kasserine, exprime l’intention d’investir, dans la région, précisément, dans les secteurs de l’agriculture et du tourisme, apprend l’agence TAP auprès des services de communication du gouvernorat.

L’investisseur saoudien se dit prêt à lancer une unité d’élevage bovin et d’une usine de lait et dérivés, et de lancer une étude pour créer un pôle de transformation de produits agricoles tels que les tomates séchées, les pistaches, les amandes et autres produits frais.

L’homme d’affaires s’intéresse, en outre, au tourisme, notamment de montagne, et en particulier à la création d’un complexe résidentiel, près de la station thermale à Boulaaba qui attirerait des touristes et des hommes d’affaires.

Il compte retourner, dans la région, accompagné de son bureau d’études, pour entamer les études de projets.