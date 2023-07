Kasserine : La récolte de pommes en hausse de 10 mille tonnes

La récolte de pommes dans le gouvernorat de Kasserine, cette année, est estimée à 60 mille tonnes contre 50 mille en 2022, soit une augmentation de 10 mille tonnes.

Selon Belgacem Khadraoui, chef du bureau des arbres fruitiers au Commissariat régional de l’agriculture, la surface agricole réservée à la production de pommes s’élève à 10 mille ha et compte 4 millions de pieds de pommiers.

Pour cette saison, les délégations de Foussana et Sbiba occupent les première et deuxième places avec une production de 22,5 mille tonnes et 13 mille tonnes.

Par ailleurs, la délégation de Foussana accueillera, du 31 août au 10 septembre, la 1ère édition du Festival de la pomme d’or alors que la ville de Sbiba abritera la 43ème édition du Festival international de la pomme.

