Kasserine: La récolte des graines du pin d’Alep estimée à 1356 tonnes

KASSERINE, 19 sept. (TAP)- Les superficies consacrées cette année à la culture du pin d’Alep dans le gouvernorat de Kasserine ont atteint 19786 ha, ce qui permet de réaliser une récolte de 1356 tonnes de graines de pin d’Alep, contre 379 tonnes en 2022 où les superficies réservées à cette activité agricole étaient de 17497 ha.

La région figure parmi les premiers producteurs de « zgougou » à l’échelle nationale et les grandes exploitations en pin d’Alep se trouvent notamment dans les délégations de Laayoun, Thala, Foussena et Sbeitla, a fait savoir à l’Agence TAP, le premier délégué de Kasserine, Ahmed Hamdi.

Les zones forestières exploitées pour la production de pin d’Alep ont baissé, depuis 2011, avec la création de zones militaires fermées, les changements climatiques et la multiplication des incendies.

Le gouvernorat de Kasserine détient la plus grande superficie forestière en Tunisie estimée à 158 mille ha, soit 19% de la superficie du gouvernorat, et renferme 36% des forêts de pin d’Alep en Tunisie

