Kasserine : Mort d’un jeune lors d’affrontements à Sbeitla avec les forces de l’ordre

Les heurts se sont poursuivis mardi après-midi entre les forces de l’ordre et des habitants à Sbeïtla (gouvernorat de Kasserine) après le décès par balles d’un jeune de 24 ans.

Les affrontements ont éclaté suite à une descente de la police dans un local clandestin destiné à pratiquer des jeux d’argent, a indiqué à l’Agence TAP, le premier délégué de Sbeitla Ahmed Al-Hamdi.

Il a ajouté que le propriétaire de ce local a appelé ses voisins à la rescousse et se sont attaqués avec des fusils de chasse aux unités sécuritaires qui ont dû riposter en faisant usage du gaz lacrymogène.

Le jeune Ahmed Souli, qui se trouvait dans les parages a été touché par balles et a succombé à ses blessures, affirment des témoins qui accusent la police d’avoir tué le jeune de 24 ans, à la cité El Maahed où des échanges de tirs ont été entendus.

La dépouille a été transportée à l’hôpital régional de Kasserine pour autopsie en vue de déterminer les causes du décès, a souligné le directeur régional de la santé Abdelghani Chaabani.

D’après le délégué de Sbeitla, plusieurs unités sécuritaires ont été déployées dans la région pour rétablir le calme et protéger les établissements publics et privés surtout que des jeunes ont procédé après cet incident à saccager le dépôt municipal où ils ont volé des motos.

