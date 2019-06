Kasserine: Nécessité de trouver les financements nécessaires pour la création d’une décharge contrôlée

Près de 85 mille tonnes de déchets sont enregistrés dans le gouvernorat du Kasserine chaque année dans les milieux urbain et rural soit environ 202 tonnes par jour de déchets, sans compter les déchets organiques qui représentent 52% des déchets de la région.

En l’absence d’une décharge contrôlée dans le gouvernorat, ces quantités de déchets sont jetés dans des décharges anarchiques à l’intérieur et à l’extérieur des zones urbaines, ce qui constitue un réel danger pour la santé de l’homme et animale, et pour l’environnement.

Le représentant du ministère des affaires locales et de l’environnement à Kasserine, Majed Hagui, a indiqué que malgré la situation écologique dans la région, le manque d’équipements et du matériel municipal spécifique, la mise en oeuvre d’un projet de décharge contrôlée programmé depuis 2012 a été retardée à cause de l’absence des financements nécessaires, estimés à 13 millions de dinars.

Hagui a précisé dans une déclaration à la correspondante de l’agence TAP dans la région, que la création d’une décharge contrôlée dans le gouvernorat constitue une nécessité appelant le chef du gouvernement et les autorités concernés à oeuvrer pour fournir les financements nécessaires pour la réalisation de ce projet dans les plus brefs délais.

La même source a précisé que ce projet comporte la création de 7 centres de recyclage répartis sur les 13 délégations de la région et s’inscrit dans le cadre d’un projet régional englobant les gouvernorats de Kasserine, Gafsa et Sidi Bouzid dont le cout est estimé à 21 milliards 6 mille dinars.