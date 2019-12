Kasserine : Projets pour renforcer l’approvisionnement en eau potable

Le district de la société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE ) du gouvernorat de Kasserine a programmé une série de projets pour renforcer la capacité de stockage de l’eau dans la région.

L’objectif de ces projets est d’alimenter les zones qui enregistrent un manque d’approvisionnement et des coupures d’eau potable, a souligné à l’agence TAP, Khitem Ben Rahma, chef du district de la Sonede à Kasserine.

Parmi ces projets, le forage de trois puits profonds dans la localité de Bouderies (délégation de Foussana), la localité de Bouzguem (délégation de Kasserine-Sud) et la délégation de Majel Bel Abbes.

Il s’agit également de l’extension du réseau d’eau potable dans la ville de Feriana et l’aménagement de nouvelles stations de pompage à Feriana, Thala et Ezzouhour. Deux autres puits profonds seront forés à la cité d’El Karma et dans la localité d’El Arich (délégation de Kasserine-Nord).

Le coût de ces projets, qui seront opérationnels avant l’été 2020, est estimé à 24 millions de dinars, a ajouté la même source.