Kasserine : saisie de 6,5 tonnes de fruits et légumes dans les circuits non réglementés

Les brigades de contrôle économique à Kasserine ont réussi, en collaboration avec les agents de la garde nationale, à saisir dans un entrepôt situé à la ville de Sbeitla, des quantités de fruits et légumes estimées à 6,5 tonnes et qui ont été destinées à être commercialisées sur les circuits non réglementés dans les gouvernorats voisins notamment à Kairouan et Sidi Bouzid, a indiqué à l’Agence TAP une source de la direction régionale de commerce à Kasserine.

- Publicité-

La même source a ajouté que des procès d’infraction ont été rédigés à l’encontre des marchands qui cachaient ces quantités de fruits et légumes et ce pour détention de produits en dehors des circuits de distribution et pour monopole.