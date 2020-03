Kasserine: saisie de quantités importantes de farine et d’huile végétale

Une campagne de contrôle économique effectuée, samedi, à Kasserine, a permis de saisir 5630 kg de farine et 1140 litres d’huile végétale subventionnée, dont la valeur totale est estimée à 6 mille dinars.

Elle a été effectuée par les équipes de contrôle économique relevant de la Direction générale de Commerce de Kasserine en collaboration avec les unités sécuritaires et militaires.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le directeur général de commerce à Kasserine, Fathi Khdhaouria, a indiqué que les marchandises saisies ont été stockées à des fins de spéculation. Il a fait savoir que 8 infractions économiques ont été relevées durant cette campagne, pour dissimulation de marchandises, absence de facture d’achat et augmentation illégale des prix.Les marchandises saisies ont été réinjectées dans les circuits de distribution organisés de la région, sachant que leurs recettes ont été consignées dans les caisses du trésor, a-t-il précisé.

Le responsable a souligné que la campagne de contrôle en question a concerné un nombre important d’entrepôts et de grossistes dans la ville de Kasserine et que 112 visites de contrôle ont été effectuées.

Il a assuré que les campagnes de contrôle se poursuivront pour lutter contre les pratiques de monopole et de spéculation dans toutes les zones du gouvernorat.