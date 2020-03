Kasserine : Suspension du transport vers Tunis à partir de vendredi

Le gouverneur de Kasserine, Mohamed Semcha a décidé, jeudi, de suspendre toutes les dessertes de la ligne Kasserine-Tunis-Kasserine de transport interurbain, à partir de vendredi 20 mars 2019.

Cette décision est prise, selon un communiqué publié par les services du gouvernorat, dans le cadre de la prévention contre la propagation du nouveau coronavirus et la préservation de la sécurité sanitaire de la région, conformément aux prérogatives des gouverneurs dans le domaine du contrôle administratif et de la loi de l’état d’urgence.

Pour rappel, le gouverneur de la région a ordonné, mercredi, d’interrompre, à partir de jeudi, toutes les dessertes de la société régionale de transport en provenance de Nabeul, Sousse, Sfax, Kef, Gafsa et Mahdia.

Les navettes sont limitées à un seul voyage du gouvernorat de Kasserine vers ces destinations, sans retour, comme première étape vers la fermeture de la région au transport interurbain.