Kasserine: Tests négatifs pour 104 membres du personnel de l’hôpital régional

Les résultats des analyses effectuées sur 104 cadres médicaux et paramédicaux et membres du personnel de l’hôpital régional de Kasserine sont avérés négatifs au covid-19, a affirmé, jeudi, le directeur régional de la santé à Kasserine Abdelghani Chaabani.

Les cadres médicaux et paramédicaux de l’hôpital, dont les analyses sont négatives, reprendront le travail en portant les combinaisons de protection et subiront des analyses après 7 jours pour vérifier leur état de santé, a affirmé la même source à l’Agence TAP.

Ces analyses sont menées à titre préventif après qu’un médecin travaillant au service des urgences de l’hôpital avait été testé positif au covid-19.

S’agissant des patients qui étaient en contact avec ce médecin urgentiste contaminé, les analyses sont avérées aussi négatives, a indiqué la même source.

Le médecin contaminé, originaire du gouvernorat Mahdia, était venu dimanche dernier pour assurer une garde de nuit à l’hôpital régional de Kasserine, avant de retourner chez lui.