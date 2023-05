Kasserine: Trois nouveaux corps de migrants subsahariens retrouvés à Hidra

Trois nouveaux corps de migrants irréguliers subsahariens ont été retrouvés, mardi, dans la délégation d’Hidra (Gouvernorat de Kasserine).

Deux d’entre eux ont été retrouvés dans l’une des forêts de la région, tandis que le troisième corps a été retrouvé dans un puits de 4 mètres de profondeur, ce qui porte le nombre de cadavres de migrants subsahariens retrouvés durant les dernières 48h dans la délégation de Hidra à 7 corps, selon le délégué de la région, Sami Dhawafli.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le responsable régional a fait savoir que les trois nouveaux corps seront transférés au service de la médecine légale de l’hôpital régional de Kasserine pour déterminer les causes du décès.

Il est à noter qu’hier, lundi, les corps de 4 personnes originaires d’Afrique subsaharienne ont été retrouvés dans la localité d’al Sarri et ses environs relevant de la délégation d’Hidra.

Dans l’attente de l’émission du rapport final du médecin légiste, le directeur régional de la santé à Kasserine, Abdelghani Chaabani, a indiqué, dans une précédente déclaration à la TAP, que les causes de la mort des quatre migrants peuvent résulter du froid, de la soif, de la faim et de l’épuisement extrême.