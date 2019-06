Kasserine : Un agent policier agressé retrouvé au niveau de la route reliant Sbeitla à Laayoun

Un agent policier, âgé d’une vingtaine d’années a été retrouvé, dimanche, ligoté et portant des traces de coups, au niveau de la route régionale n°84 reliant les délégations de Sbeïtla et Laayoun (gouvernorat de Kasserine).

Une source sécuritaire dans la région a indiqué à la correspondante de l’agence TAP, que le policier a été retrouvé au milieu de la route, à côté de sa voiture.

Les unités sécuritaires et de la protection civile se sont déplacées sur les lieux et ont transféré le blessé à l’hôpital régional de Kasserine pour y recevoir les soins nécessaires.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l’agression et établir si elle revêt, ou non, un caractère terroriste.

Une source médicale a souligné, à la correspondante de TAP, que l’état de santé du policier est stable. ” Ses blessures ne sont pas graves “, ajoute la source médicale.