Kasserine: une perturbation de la distribution de l’eau potable prévue à Sbeitla et Harhara

Une perturbation et une coupure de la distribution de l’eau potable seront enregistrées, jeudi, à partir de 13h, dans les villes de Sbeitla et de Harhara (gouvernorat de Kasserine), annonce la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede).

Cette perturbation est due à une panne subite survenue au niveau du canal de raccordement de l’eau potable approvisionnant la ville de Sbeitla, explique la Sonede dans un communiqué publié jeudi.

L’approvisionnement en eau potable reprendra vendredi 15 juillet courant, à partir de 5h du matin.