Kasserine : vers un risque de pénurie de semoule et farine

Mokhtar Mansri, président de l’Union régionale de l’industrie et du commerce a assuré, mardi 24 mars 2020, dans une déclaration à Mosaïque FM que le gouvernorat de Kasserine risque de connaitre une rupture des stocks de farine et de semoule, les prochains jours.

‘’L’usine qui fournissait la majorité des boulangeries de la région en semoule et a fermé ses portes aujourd’hui à cause du manque de blé tendre et dur’’, a-t-il dit.

Ce manque a causé une pénurie de farine chez les boulangers.

Il a, également, expliqué que certains professionnels ou boulangeries seront obligés de fermer