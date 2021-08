Kathy Hochul devient la première femme gouverneure de l’Etat de New York

Le mardi 24 août, Kathy Hochul est officiellement devenue la première femme gouverneure de l’Etat de New York. Elle a prêté serment au capitole de l’État à minuit, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessus. Âgée de 62 ans, elle occupait jusqu’à présent le poste de vice-gouverneure.

Kathy Hochul succède à Andrew Cuomo qui a démissionné durant l’été à la suite d’une enquête pour harcèlement sexuel sur plusieurs femmes. Avant d’obtenir ce statut de gouverneure, elle a été pendant 14 ans membre du conseil municipal de Hamburg dans l’Arkansas, une ville de quelque 55.000 habitants, située près de sa ville natale, Buffalo, à plus de six heures de New York. Le gouverneur Eliot Spitzer l’a ensuite nommée comme greffière du comté. Entre 2011 et 2013, elle siège à la Chambre des représentants des États-Unis. En 2014, elle est élue vice-gouverneure de l’État de New York.