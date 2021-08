Kébili : 685 enfants bénéficiaires du programme « Notre jardin est dans notre quartier »

Au gouvernorat de Kébili, 685 enfants issus de familles nécessiteuses ont pu bénéficier du programme «Notre jardin d’enfants est dans notre quartier», a indiqué, mardi, à l’agence TAP, Ali Dahech, chef de service au sein du commissariat régional de la femme, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées dans la région.

Selon la même source, le nombre des bénéficiaires atteindra les 700 enfants soit 3 fois le nombre des bénéficiaires pour l’année 2018.

Le programme « Notre jardin d’enfants est dans notre quartier » s’inscrit dans le cadre du programme national initié par le ministère des affaires de la femme, de la famille et de l’enfance au profit des enfants des familles nécessiteuses. Il a pour objectif de permettre aux enfants issus des quartiers populaires et des zones rurales d’accéder à encadrement de qualité.

Le ministère se chargera des frais d’inscription de ces enfants, durant 9 mois dans le cadre d’une coopération entre le secteur public et privé. Ce programme permettra de renforcer l’employabilité et les services des institutions éducatifs de la petite enfance en plus d’encourager les diplômés à entreprendre dans le secteur de l’éducation préscolaire.