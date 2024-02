Kébili: Avancement de 85 % des travaux de réaménagement du marché El Biaz

Les travaux de réaménagement du marché municipal El Biaz (gouvernorat de Kébili) ont atteint un taux d’avancement de plus de 85%, a indiqué, mardi, le secrétaire général de la municipalité de Kébili Hakim Hosni, à l’Agence TAP

La municipalité s’est engagée, avec les entreprises chargées de l’aménagement du marché, à finaliser les travaux avant le mois de mars prochain (début de mois de Ramadan), selon la même source.

Ce souk se compose d’un ensemble de commerces destinés aux vendeurs des légumes, des fruits, des volailles et des viandes.

Moyennant une enveloppe de plus de 450 mille dinars, ce marché est d’une importance majeure dans la ville de Kébili, a-t-il rappelé.

La municipalité se chargera, avec les services des domaines de l’Etat de la région, de fixer les modalités et les conditions de location de ces commerces.

Il a fait savoir, par ailleurs, que la municipalité a réalisé dernièrement les travaux d’aménagement du marché municipal, sis à l’avenue d’Ennasr, avec un coût total de plus de 100 mille dinars. Ce marché sera opérationnel également au début de mois de mars prochain.

