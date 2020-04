Kébili-covid19: Le bilan passe à 37 cas confirmés

Six nouveaux cas de contamination au covid-19 ont été enregistrés au gouvernorat de Kébili, a indiqué à l’agence TAP, le directeur régional de la santé Jawher Mokni.

Ainsi le bilan des personnes infectées au coronavirus dans la région passe à 37 dont 36 cas de contamination locale suite au contact avec un cas importé, a-t-il précisé.

Selon la même source, 81 personnes suspectées de contracter le virus poursuivent leur période d’auto-isolement dans la région, ajoutant que les autorités et les services de santé au gouvernorat œuvrent actuellement à persuader les patients originaires de Kalaa et Douz atteints du covid-19 de la nécessité de les transférer vers le Centre d’isolement obligatoire aménagé au gouvernorat de Monastir dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus et la réduction le risque de contamination locale face au non-respect du confinement.