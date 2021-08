Kébili-Covid19: Prolongation des mesures sanitaires contre le virus à Kébili

Le conseil municipal de la ville de Kébili a annoncé la prolongation des mesures préventives contre la propagation de la pandémie du Covid 19 d’une semaine à partir de lundi 2 août 2021.

Ces mesures concernent la fermeture des Hammams, des salles de fête en plus de l’interdiction des cérémonies et des manifestations culturelles et sportives.

Les mesures, qui se poursuivent jusqu’à samedi 7 août 2021 , comportent aussi la fermeture des salles de sport et le retrait des chaises et des tables dans les cafés.

Lors d’une réunion extraordinaire tenue dimanche le conseil municipal de la ville de Kébili a appelé les citoyens aux respect des mesures préventives contre le virus et au port obligatoire du masque dans les espaces publics.