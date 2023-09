Kébili : La BTS prévoit une enveloppe de 5 MDT en crédits bancaires aux agriculteurs

Une série de mesures exceptionnelles ont été adoptées récemment dans le gouvernorat de Kebili au profit des petits agriculteurs, afin d’assurer le bon déroulement de la campagne de la cueillette des dattes et sa valorisation au profit des agriculteurs de la région.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le chef d’agence de la Banque tunisienne de solidarité (BTS) à Kébili, Chokri Snoussi a souligné que des allocations d’une valeur totale de 5 millions de dinars sous forme de prêts concessionnels ont été allouées aux agriculteurs de la région, en vue de valoriser la cueillette des dattes cette année dans les gouvernorats de Kébili, Tozeur, Gafsa et Gabès.

Ces prêts destinés aux agriculteurs se scindent en deux catégories, la première, décidée au titre d' » Aide à l’entretien de l’oasis avec un plafond pouvant aller jusqu’à 10 mille dinars par prêt à un taux fixe de 9% pour les prêts accordés par l’intermédiaire de la BTS et à un taux de 5% concernant les crédits obtenus à travers les associations de micro-crédit qui se réfèrent à la BTS

La seconde catégorie de prêts, explique-t-il, se présente au titre d' » Aide au stockage des dattes » et s’adresse aux clients de la banque aspirant à la création d’entrepôts frigorifiques. Le montant d’un prêt peut atteindre un plafond de 60 mille dinars, recouvrable en une durée maximale de 12 mois, avec un taux d’intérêt fixe estimé à environ 9%.

