Kébili: Hausse des indicateurs touristiques

Le délégué régional au tourisme à Kébili Mohamed Saiem a indiqué que les indicateurs touristiques de la région ont enregistré une forte hausse depuis le début de l’année et jusqu’à 10 novembre 2022 par rapport à la même période de l’année précédente.

Ainsi, le nombre des visiteurs a atteint 122527 touristes soit une hausse de 204,6% par rapport à l’année 2021, selon la même source.

Durant la même période, le nombre des nuitées a atteint 136670 nuitées contre 50000 nuitées en 2021 soit une hausse de 168,7%.

Ces chiffres sont susceptibles de se développer d’ici les fêtes de la fin d’année a indiqué le responsable en espérant atteindre les chiffres enregistrés dans la région lors de l’année de référence 2019.

Il a par ailleurs souligné que le gouvernorat de Kébili vivra prochainement aux rythmes de ses traditionnels événements touristiques et sportifs de dimension internationale à l’instar du festival des courses de dromadaires les 26 et 27 novembre 2022 et le festival international de Douz qui se tiendra du 22 au 25 décembre 2022