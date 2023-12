Kébili : Inauguration d’une nouvelle unité hôtelière à Douz

Une nouvelle unité hôtelière de cinq étoiles, construite dans le cadre d’un investissement mixte tuniso- singapourien moyennant un financement de plus de 55 millions de dinars a été inaugurée, mercredi, à Douz dans la région de Kébili (Sud de la Tunisie), par le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine.

« Cette unité enrichira le paysage touristique dans le gouvernorat de Kébili et dans le sud tunisien. Elle constitue également un acquis important pour le tourisme national d’une manière générale », a indiqué à cette occasion, le ministre, qui a présidé par la même occasion, les travaux d’une conférence sur « Le Tourisme alternatif et les perspectives d’investissement » organisée dans le cadre de la 55e édition du Festival International du Sahara (du 27 au 30 décembre 2023), qui met l’accent, cette année, sur la cause Palestinienne.

Belhassine a aussi indiqué que le renforcement des infrastructures touristiques s’inscrit dans la stratégie du ministère visant à améliorer la qualité des produits touristiques et des services fournis aux clients, d’autant plus que la nouvelle unité hôtelière est aussi dédiée au tourisme des affaires et des congrès, au tourisme de santé et au tourisme culturel. Cette unité a été, par ailleurs, conçue dans le respect du patrimoine architectural traditionnel de la région et conformément aux exigences de l’économie de l’eau et de l’énergie.

Toujours selon le ministre, l’ouverture de cette unité adressera un message fort aux investisseurs intéressés par le secteur touristique et mettra en valeur les opportunités que présente le tourisme saharien et oasien.

Belhassine a été accompagné, dans sa visite à la ville de Douz, par une équipe d’inspection qui évaluera la qualité de services fournis aux touristes et le degré de respect des normes d’hygiène et de sécurité dans les différentes unités hôtelières.

Le gouvernorat de Kébili représente, au cours de cette période, une destination importante pour les touristes locaux et étrangers venus assister au Festival International du Sahara, fêter la fin de l’année et profiter de l’offre touristique de la région.

