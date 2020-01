Kébili: Indicateurs en hausse dans le secteur touristique

Les unités touristiques dans la région ont enregistré une forte affluence au niveau du nombre de touristes étrangers à l’occasion des fêtes du nouvel an 2020 en particulier des italiens et des allemands, selon le commissaire régional au tourisme à Kébili, Mohamed Saiem.

Cette relance enregistrée dans le secteur devra se renforcer, au cours de l’année 2020, a estimé le responsable, annonçant l’ouverture, prochainement, de nouvelles unités touristiques et la programmation de nombreux campements dans le Sahara.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Mohamed Saiem a indiqué que le nombre d’entrées dans la région, en 2019, a enregistré une hausse de 15,8%, par rapport à l’année 2018, allant de 165965 à 192224 touristes.

Dans le même contexte, le nombre de nuitées est passé de 183762 en 2018 à 215684 en 2019, soit une hausse de 17,4% .

Selon la même source, le taux d’occupation des hôtels et campements a varié entre 75% et 100% au cours des fêtes de fin d’année 2019.

Durant la saison touristique 2019, le marché intérieur a occupé la première place avec plus de 60 mille visiteurs ayant passé 76 mille nuitées; suivi du marché russe avec plus de 39 mille touristes ayant passé 40 mille nuitées.

La saison 2019 a vu, aussi, le retour des marchés traditionnels tels que le marché français avec plus de 24 mille touristes ayant passé plus de 26 mille nuitées, le marché britannique avec plus de 5 mille touristes ayant passé plus de 5 mille nuitées, et le marché espagnol avec plus de 8 mille touristes ayant passé 9 mille nuitées.