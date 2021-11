Kébili: Lancement du projet « CROLET »

La municipalité de Kébili a entamé la mise en application du projet « CROLET » financé par l’organisation italienne WW-GVC en collaboration avec les autorités régionales et la société civile.

Le projet CROLET a pour objectif la création des opportunités d’emplois à travers l’économie territoriale dans les gouvernorats de Sidi Bouzid et Kebili. Ce projet vise la réduction de l’immigration illégale, à travers des initiatives de développement socio-économique et la promotion d’activités liées à l’économie sociale et solidaire.

A ce sujet, le maire de Kébili, Ahmed Yaacoub a expliqué samedi à l’agence TAP que le projet CROLET dans la ville de Kébili s’intéresse à la mise en valeur des filières productives dans la région à savoir : la filière des dattes, les petites cultures et la culture fourragère.

S’étalant sur trois ans, le projet démarrera, dans une première étape, par une consultation autour des besoins des jeunes dans la région pour ensuite mettre en place une série de formation pour accompagner les bénéficiaires dans la réalisation de leurs projets.

Selon la même source, ce projet est destiné à 75 jeunes du gouvernorat de Kébili et 75 jeunes du gouvernorat de Sidi Bouzid pour les soutenir dans la réalisation de projets personnels visant la création d’emploi en plus de la valorisation des spécificités territoriales de chaque gouvernorat.