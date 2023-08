Kébili : Le centre de formation professionnelle a un retard dans l’équipement des ateliers

Malgré la finalisation des travaux de réaménagement du centre de formation professionnelle de Kébili, le centre ne pourra pas accueillir les apprenants pour cette rentrée en raison du retard enregistré dans la réception des équipements des ateliers.

Moyennant une enveloppe de plus de 10 millions de dinars, les travaux de réaménagement du centre ont démarré en 2019 pour finir en juillet 2022 a indiqué le président du projet Anouar Karous à la TAP.

Selon la même source, le centre de formation comporte plusieurs spécialités à savoir pâtisserie, énergie solaire, l’électricité bâtiment, l’habillement, sidérurgie, installation climatisation et chauffage ainsi que mécanique et électricité des voitures.

En raison du retard enregistré dans les équipements des ateliers et dans le recrutement des postes vacants, la rentrée des apprenants ne pourra pas s’effectuer fin septembre 2023, a ajouté le responsable en précisant que les efforts des services centraux sont en cours pour démarrer la session de formation du centre à partir de février 2024 si tous les ateliers recevront leurs équipements moyennant une enveloppe estimée à 4 millions de dinars.

